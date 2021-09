Die Neustadter Polizei ist in der Nacht auf Montag zu einer von Zeugen gemeldeten Schlägerei im Bereich Strohmarkt/Hauptstraße ausgerückt, wie sie auf Anfrage mitteilt. Die Polizisten trafen gegen 0.30 Uhr vier Männer in der Hauptstraße an, die in Streit geraten waren. Was der Auslöser war, ist nicht bekannt. Ein 16-Jähriger leistete bei der Kontrolle Widerstand gegen die Beamten und schlug darüber hinaus die Scheibe eines angrenzenden, leerstehenden Ladens ein. Die Polizisten brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Der Jugendliche wurde angezeigt.