Fanatische Fußballfans haben nach Angaben der Neustadter Polizei in der Nacht auf Sonntag dafür gesorgt, dass ein unbeteiligter 17-Jähriger aus Neustadt im Krankenhaus Hetzelstift ärztlich versorgt werden musste. Ausgangspunkt war demnach, dass Fußballfans eine Gaststätte in der Innenstadt besucht hatten. Um Mitternacht soll es zu einem Streit zwischen rivalisierenden Gruppen gekommen sein. Ein 46-Jähriger, der ein Trikot eines Fußballvereins aus Baden-Württemberg trug, wurde dabei laut Polizei von den anderen Fans tätlich angegangen. Der Mann flüchtete deshalb mit seinem ebenfalls 17-jährigen Sohn zu Fuß. Dabei wurde er von einer Frau aus Baden-Württemberg wegen seines Trikots angesprochen, die ihn aber nicht bedrohen, sondern ihm ihre Sympathie ausdrücken wollte. Das wiederum verstand der Sohn der Polizei zufolge falsch und stellte sich der Frau und deren Begleiter in den Weg. Der Begleiter, ein 35 Jahre alter Mann aus Bruchsal, regte sich darüber auf, weshalb ihm der Jugendliche unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Weil die Polizei zwischenzeitlich mit vielen Kräften angerückt war, konnten weitere Auseinandersetzungen verhindert werden. Zeitgleich wurde nach der flüchtigen Fangruppe gefahndet, jedoch ohne Erfolg. Insgesamt wurden drei Strafverfahren wegen Körperverletzungsdelikten eingeleitet.