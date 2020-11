Vor der Heinz-Sielmann-Grundschule in Neustadt ist es am Mittwoch beinahe zum Zusammenstoß mit einem Auto und drei Fußgängern gekommen. Laut Polizei fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Rot zeigende Ampel vor der Schule in der Ludwigstraße und gefährdete dadurch zwei Kinder und eine erwachsene Frau. Ein Zeuge, der hinter dem Unbekannten gefahren war, gab an, dass die Fußgänger bei Grün über die Straße laufen wollten. Die Frau konnte die beiden Kinder gerade noch zurückziehen und dadurch einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern. Der bislang unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Lambrecht fort. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06321/8540 zu melden.