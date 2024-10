Mehrmals wöchentlich Cannabis konsumiert hat laut eigener Aussage ein 23-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Lambrecht, der am Mittwoch in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten ist. Wie die Beamten mitteilen, sei der Mann um 23.30 Uhr in der Neustadter Talstraße mit seinem VW unterwegs gewesen, als sie ihn zur Kontrolle baten. Da die Polizisten „Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung“ sahen, sei dem 23-Jährigen eine Blutprobe entnommen worden. Seine Fahrzeugschlüssel seien einem Bekannten übergeben worden. Auf den jungen Mann komme nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem werde die zuständige Führerscheinstelle informiert.