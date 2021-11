Die Züchterinnen und Züchter des Kleintierzuchtvereins Lachen-Speyerdorf präsentieren am kommenden Samstag und Sonntag in der Alten Turnhalle in der Karl-Ohler-Straße ihre Tiere. Um genügend Platz in der Halle zu haben, so teilt der Verein mit, zeigt sich von jeder Rasse beziehungsweise jedem Farbenschlag nur eine gewisse Anzahl an Tieren von ihrer schönsten Seite, darunter Rassegeflügel, Rassekaninchen, Vögel und Ziergeflügel. Wie gewohnt wird die Ausstellungshalle mit allerlei Grün aus dem Wald geschmückt sein.

Sonntags gehen die Kaninchen der Kanin Hop Gruppe „Happy Hoppers Lachen-Speyerdorf“ mehrmals an den Start. Auf dem Parcours zeigen sie, wie schnell sie die Hindernisse überspringen können. Diese Sportart wird seit 2012 im Verein betrieben und hat den Mitgliedern der „Happy Hoppers“ schon zahlreiche deutsche und Europameistertitel eingebracht.

Auch Storchenverein vor Ort

Sandra Degen kümmert sich am Sonntag um die Tiere des Streichelzoos. Auch bei großem Andrang soll jeder die Möglichkeit haben, ein Kaninchen zu streicheln – ohne dass die Tiere unnötigem Stress ausgesetzt sind.

Die Züchter stehen gerne für ein Gespräch bereit. Auch der Storchenverein ist mit einem Informationsstand präsent und zeigt unter anderem zwei präparierte Störche und Informationstafeln, auf denen zu sehen ist, wo im Neustadter Gebiet immer wieder Störche anzutreffen sind. Zudem wartet auf die Besucher ein Schätz- und Ratespiel rundum die Kleintierzucht mit der Chance, etwas zu gewinnen.

Info

Der Eintritt ist frei. Die Öffnungszeiten sind am Samstag, 20. November, von 15 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 21. November, von 10 bis 17 Uhr. Es gilt die 3G-Regel.