Da sein, wenn für andere die Welt zerbricht – das ist das Versprechen der Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger. Seit 25 Jahren sind die Ehrenamtlichen zur Stelle.

Es ist drei Uhr nachts. Irgendwo in Neustadt piepst ein Melder und das Display flackert auf dem Nachttisch im Schlafzimmer. Sofort ist klar: Irgendwo erlebt gerade jemand eine persönliche Katastrophe. Circa 30 Minuten später steigen zwei Menschen aus ganz normalen Autos, erkennbar nur an ihren lilafarbenen Jacken: Notfallseelsorge. Keine Sirene, kein Blaulicht – „Erste Hilfe für die Seele“.

„Am liebsten würden wir immer zu zweit kommen – Mann und Frau, weil Menschen auf unterschiedliche Personen unterschiedlich reagieren“, sagt Pfarrer Stephan Schatull, der ehrenamtlich im Team mitarbeitet. „Aber es ist Ehrenamt und keine Rund-um-die-Uhr-Dienststelle.“ Trotzdem versuchen die Helfer, möglichst nie alleine zu einem Einsatz zu gehen. „Gerade wenn mehrere Betroffene da sind, schauen wir, ob noch jemand Drittes oder Viertes dazukommen kann“, sagt Ronja Benz, dienstälteste Notfallseelsorgerin.

Warum-Fragen liefern selten Antworten

Der Ablauf ist mit technischer Unterstützung genau koordiniert. Digitale Melder und eine Alarm-App zeigen, wer einsatzbereit ist. Wenn ein Alarm reinkommt, nimmt eine Person den Einsatz an, andere signalisieren, ob sie mitfahren können.

Am Einsatzort beginnt die eigentliche Arbeit – und die hat weniger mit Reden als mit Zuhören zu tun. „Wir nehmen wahr: Wer ist da, in welcher Phase steckt dieser Mensch – Schock, Verdrängen, Verhandeln? Dann geht es darum, Emotionen zuzulassen, zu benennen und auszuhalten, ohne sie mit frommen oder klugen Sätzen zuzukleistern“, beschreibt Benz. Warum-Fragen liefern in solchen Nächten selten Antworten, sie vertiefen oft nur die Hilflosigkeit. „Wichtig ist, da zu sein, zuzuhören, die Last ein Stück mitzutragen – aber mit professioneller Distanz, damit wir nicht selbst mit untergehen.“

Funktionieren im Adrenalinmodus

In einer knapp einjährigen Ausbildung mit mehreren Modulen lernt das Team, wie man Belastung teilt, ohne selbst daran zu zerbrechen. Wer neu einsteigt, wird nicht ins kalte Wasser geworfen: Es gibt ein Auswahlgespräch und eine Praxisphase mit Hospitationen. „Wir schauen genau: Kann ich das – fachlich, emotional, biografisch?“, sagt Schatull. Nicht jede Bewerbung führt in den Einsatzdienst – aus Selbstschutz für alle Beteiligten.

Die Einsätze gehen nicht spurlos an den Ehrenamtlichen vorbei. Wer nachts zu Betroffenen eines schweren Unfalls oder einer Todesnachricht fährt, funktioniert oft zunächst im Adrenalinmodus, trotzdem setzen sich manche Bilder fest. Deshalb sind die Helfenden fast immer mindestens zu zweit unterwegs, sprechen nach dem Einsatz miteinander und nutzen bei Bedarf Supervision. Der Melder kann um zwei Uhr nachts gehen, und um acht Uhr steht jemand aus dem Team wieder im Beruf – vielerorts ohne klar geregelte Freistellung oder Ruhezeiten.

Keine eigenen Einsatzfahrzeuge, kein Gerätehaus

Warum engagieren sich die Notfallseelsorger trotzdem? „Es gibt Ehrenämter, die machen Spaß, und Ehrenämter, die machen Sinn“, sagt Benz. „Das hier ist für mich ein wahnsinnig sinnstiftendes Ehrenamt.“ Pfarrer Schatull erlebt dabei, „wofür ich meinen Beruf gewählt habe“.

Von außen sieht man wenig von der Struktur dahinter: keine eigenen Einsatzfahrzeuge, kein großes Gerätehaus. Doch auch hier kosten Technik und Ausstattung Geld. Neue digitale Melder, Einsatzjacken und -schuhe werden aus schmalen kirchlichen Haushalten und Spenden finanziert.

Nicht zu verwechseln mit Telefonseelsorge

Dass es Notfallseelsorge in der Pfalz gibt, hängt mit dem Unglück am Flugtag in Ramstein 1988 zusammen. Die Erfahrungen von damals gelten als wichtiger Auslöser für den Aufbau von Notfallseelsorge-Teams. In Neustadt gibt es sie seit 25 Jahren. Am Sonntag, 3. Mai, wird das Jubiläum um 15 Uhr mit einem Festgottesdienst in der katholischen St. Johannes Kirche in Mußbach (An der Bleiche 34) gefeiert – von evangelischer und katholischer Kirche gemeinsam, für die „Blaulichtfamilie“ und alle Interessierten.

Die Notfallseelsorge ist übrigens nicht mit der Telefonseelsorge zu verwechseln, die unter Telefon 0800 1110111 zu erreichen ist. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer werden nur über die Leitstelle von Polizei, Rettungsdienst oder Feuerwehr hinzugezogen.

Info

Wer die Arbeit der Notfallseelsorge unterstützen möchte, kann an das Protestantische Verwaltungsamt des Dekanats Neustadt an der Weinstraße spenden, IBAN: DE08 5465 1240 1000 4249 01, Verwendungszweck „Notfallseelsorge“. Ansprechpartner für Interessierte sind Pfarrer Norman Roth norman.roth@evkirchepfalz.de und Matthias Orth matthias.orth@bistum-speyer.de.