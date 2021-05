Bis sie am 1. März wieder aufmachen können, haben Friseure viel zu tun. Das zeigt sich am Beispiel von Simone Schmidt und Wolf Bergau aus der Metzgergasse.

Nach fast elf Wochen im Lockdown dürfen Friseure ab 1. März wieder öffnen. Die Nachricht sorgt für große Erleichterung – nicht nur bei Kundinnen und Kunden, von denen einige mittlerweile nicht mehr wissen, wie sie ihre Haarpracht im Zaum halten sollen. Auch die Friseure sind froh, dass sie wieder arbeiten können.

Beim Frisörteam Simone Schmidt und Wolf Bergau in der Neustadter Metzgergasse glühen sozusagen die Drähte. Mit ihrem Partner und einer weiteren Mitarbeiterin telefoniert Simone Schmidt Kunden ab, deren Termin dem Lockdown zum Opfer gefallen war.

„Unser Telefon ist ständig besetzt. Wenn nicht wir bei unseren Kunden anrufen, rufen diese bei uns an, um möglichst schnell einen Termin zu bekommen“, berichtet Schmidt, deren Stimme die Erleichterung regelrecht anzuhören ist. „Mein Partner Wolf Bergau sitzt am Laptop und bearbeitet die eingehenden Kundenmails, mit denen ebenfalls Termine vereinbart werden können, eine Mitarbeiterin und ich telefonieren den ganzen Vormittag, es brummt richtig bei uns – wie in einem kleinen Callcenter.“

Auch im Lockdown im Laden

Doch auch während der Schließung waren die beiden oft paarweise im Laden, um Kunden anzurufen und ihre Termine zu verschieben. „Jedes Mal bei Verlängerung des Lockdowns mussten wir ja auch die Termine wieder verschieben, die Kunden im Voraus für die Zeit nach dem geplanten Ende der Schließung vereinbart hatten“, sagt Schmidt.

Jetzt versuchen die beiden Inhaber so viele Kunden so schnell wie möglich unterzubringen, wenn sich auch durch die mehrfache Lockdown-Verlängerung nicht jeder Wunschtermin nach dem 1. März realisieren lässt. Um die Situation zu entspannen, werden die Öffnungszeiten erweitert; sicher nicht nur in diesem Salon. Montags wird das Geschäft ganztags geöffnet sein, samstags auch am Nachmittag und abends wird flexibel länger gearbeitet werden.

Hygieneregeln sitzen

Vergangene Woche konnte Simone Schmidt an einer Schulung der Berufsgenossenschaft teilnehmen. Dargestellt wurden die Hygienestandards zur aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz. „Zum Glück haben wir mit unseren 90 Quadratmetern im Salon genügend Platz und können an acht Plätzen gleichzeitig arbeiten, ohne die Vorgaben zu verletzen“, so Schmidt. Folglich ist sie mit ihrem Team auf dem neuesten Stand und freut sich darauf, ihre Kunden wiederzusehen.