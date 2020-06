Kurz vor Beginn der Ferien geben die Ferienmacher des Neustadter Jugendamts eine erste Rückmeldung über die Resonanz bei den „Ferienhits“. Abteilungsleiterin Sandra Zimmermann: „721 Teilnehmer haben sich bislang angemeldet. Das sind rund 30 Prozent weniger als in den Vorjahren.“

Corona-bedingt gibt es zum Teil auch weniger Angebote, damit auch bei begrenztem Raum Abstand gehalten werden kann. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum besonders die Projekte, die innen stattfinden, noch nicht so stark nachgefragt wurden. So sind laut Zimmermann vor allem die Kunstangebote nicht ausgebucht. Für „Rasierschaum malen, Salz malen“ im Mehrgenerationenhaus am 8. August von 8.30 bis 12 Uhr hat sich zum Beispiel noch niemand angemeldet. Auch die Bildhauerwerkstatt hat noch freie Plätze, ebenso die Honigwerkstatt oder der Hit „Brandmalerei.“

Anmelden und gleich bezahlen

Im Gegensatz dazu sind die Naturangebote und Outdoor-Aktivitäten stark gefragt. Die ganztägigen Wochen-Hits von Montag bis Freitag sind vor allem für berufstätige Eltern eine Entlastung. „Viele Angebote sind ausgebucht, bei manchen war die Nachfrage weit größer als die Platzzahl. Wir haben zwar versucht, noch etwas zu erhöhen, aber wir konnten nicht alles auffangen“, so Zimmermann.

Online kann man sich noch über die freien Plätze bei vielen Angeboten informieren und buchen. Aber bezahlt werden muss dann sofort per Überweisung. Bei den Anmeldungen vor den Ferien, wurden laut Zimmermann noch Bescheide verschickt: „Das können wir jetzt während des Programms nicht mehr leisten.“