Wie die Polizei mitteilt, sind unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 7 Uhr, in die Kindertagesstätte in der Marktstraße in Kirrweiler eingebrochen, indem sie ein rückwärtiges Fenster aufhebelten und sich Zugang in das Innere verschafft haben. Ein Büro wurde nach Wertgegenständen abgesucht. Vermutlich wurden der oder die Täter gestört, denn das bereitgestellte Diebesgut wurde vor Ort zurückgelassen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323/9330 oder die Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 entgegen