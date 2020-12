(aktualisiert: 17.40 Uhr) Ein 27-jähriger Mann ist am Donnerstag gegen 12 Uhr bei Dacharbeiten auf einer Baustelle in der Schießmauer drei Meter in die Tiefe gestürzt. Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen im Kopfbereich wurde er mithilfe einer Drehleiter aus dem dritten Obergeschoss eines Hauses geborgen. Der Mann stürzte aus noch ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung vom Dach. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr brachte der Rettungswagen den Verletzten zum Rettungshubschrauber Christoph 5, der auf dem Schulhof der Ernst-Reuter-Schule gelandet war. Im Einsatz befanden sich neben Polizei und Rettungsdienst zwölf Kräfte der Feuerwehr mit zwei Einsatzfahrzeugen.