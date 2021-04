Ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro entstand am Samstag gegen 6.25 Uhr auf der L 532 zwischen Böhl-Iggelheim und Haßloch. Zwei Kleintransporter fuhren in Richtung Haßloch, als der vorausfahrende Fahrer auf halber Strecke zwischen den beiden Orten nach links in einen Wirtschaftsweg einbiegen wollte. Der Fahrer hinter ihm übersah das. Beim Aufprall wurde er verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Da die beiden Unfallbeteiligten die Sache unterschiedlich darstellen, sucht die Polizei Haßloch nach Zeugen, Telefon 06324/9330.