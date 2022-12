Bei einem Auffahrunfall auf der L532 zwischen Haßloch nach Neustadt wurde am Dienstag ein 58-jähriger Autofahrer aus Haßloch leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann vermutlich aus Unachtsamkeit nicht bemerkt, dass der vor ihm fahrende 49-jährige Meckenheimer in einen Feldweg abbiegen wollte und deshalb bereits seine Geschwindigkeit reduziert hatte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Am Auto des Haßlochers entstand Totalschaden. Die L532 musste für etwa anderthalb Stunden halbseitig gesperrt werden. Es kam jedoch zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen.