Bei einem Auffahrunfall auf der L532 zwischen Neustadt und Haßloch sind am Freitag gegen 18 Uhr zwei Erwachsene und ein achtjähriges Kind leicht verletzt worden. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 7000 Euro an. Nach Angaben der Beamten waren vier Fahrzeuge in Richtung Haßloch unterwegs. Als der Fahrer des ersten Autos nach links in einen Feldweg abbog, mussten die nachfolgenden Fahrer bremsen. Der letzte, ein 39-jähriger Haßlocher, fuhr laut Polizei trotz Vollbremsung auf das Auto vor ihm auf. In diesem saßen zwei Erwachsene und vier Kinder. Bei den beiden Erwachsenen und einem Kind wurden leichte Verletzungen festgestellt. Zur Sicherheit wurden aber alle Insassen des Wagens zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme musste die Landstraße von der Pfalzmühle bis zum Haßlocher Kreisel für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Eine durch den Unfall entstandene Ölspur wurde von einer Fachfirma beseitigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch per Mail unter pihassloch@polizei.rlp.de oder per Telefon 06324-933-0 in Verbindung zu setzen.