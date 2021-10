„Ändert euch, und ihr werdet leben“ – das steht schon in der Bibel geschrieben. Und das kann sogar auf ein Eier-Patent zutreffen.

Kalt und neblig ist es jetzt oft am Morgen. Da wird das Aufstehen schwerer, und manche Arbeiten, die vor mir liegen, kosten mehr Überwindung als in sonnigen Zeiten. Wie schön, wenn sich der Nebel lichtet und der Herbst seine leuchtenden Farben zeigt. Ja, die Sonne ist da, auch wenn wir sie nicht immer sehen. Gott bleibt uns nah, auch wenn wir ihn nicht immer spüren. Und er will uns helfen, dass sich bei Problemen in unserem Leben der Nebel wieder lichtet, neue Hoffnung aufleuchtet.

Aber dann kommt der Winter, werden manche denken. Es wird eisig, die Bäume sehen aus wie tot. Dazu der Stress mit Weihnachten – wenn ich jetzt schon den Spekulatius in den Supermärkten sehe, kriege ich die Krise. Muss ich das haben, was da in den kommenden Wochen auf mich wartet? Und wie geht es mit unserem Land weiter? Bleiben von der blühenden Wirtschaft nur welke Reste übrig? Nicht wenige fürchten einen Politik-Wechsel, andere aber hoffen darauf. Vielleicht gibt es ja einen neuen Frühling mit anderen und nicht unbedingt schlechteren Blüten als bisher?

MeiBox leider ausgenutzt

„Ändert euch, und ihr werdet leben“, lese ich in der Bibel. Wir Deutschen tun uns mit Veränderungen immer ein bisschen schwer. Sie nehmen uns Sicherheit, machen Angst. Aber sie bieten auch große Chancen. Kürzlich lernte ich eine Familie kennen, die einen Hühnerhof mit naturnaher Haltung betreibt und sogar eine Erfindung gemacht hat: Die sogenannte MeiBox. Die kann man für den Transport von Eiern verwenden und so Verpackungsmaterial sparen. Noch besser: Die MeiBox hilft auch, mit wenig Energie sehr leckere Eier zuzubereiten. Die bittere Realität: Als das Patent abgelaufen war, übernahmen große Supermarkt-Ketten die Herstellung und verlagerten sie ins Ausland.

Sowas ärgert mich und zeigt mir: Wir brauchen einen Politikwechsel. Wir brauchen eine neue Gesinnung, die Gott uns schenkt. Vielleicht tut das auch weh. Vielleicht müssen wir uns von manchem verabschieden und haben erst mal das Gefühl, im Nebel zu stehen. Doch wir sollten nicht vergessen: Die Sonne bleibt da, sie wird irgendwann wieder durchbrechen.

Die erwähnte Familie bleibt übrigens ihren Grundsätzen treu. Sie findet es einfach wichtig, dass wir schonend mit der Natur umgehen und gesunde Lebensmittel herstellen. Und letztlich spart das auch Kosten. Denn die Schäden, die beispielsweise die Klimaveränderung verursacht, werden teuer, das sehen wir immer deutlicher. Also besser jetzt umdenken. Manchen kalten Schauer aushalten. Aber dann erleben, wie etwas Neues aufblüht. Mit Gottes Hilfe.

Der Autor

Jochen Keinath, protestantischer Pfarrer in Maikammer