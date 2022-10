Der barrierefreie Zugang zu Praxen, Apotheken und gastronomischen Betrieben ist ein Thema des Behindertenforums, das Robert Fath, der Beauftragte der Gemeinde Haßloch für Menschen mit Handicap, zum dritten Mal veranstaltet hat.

Fath berichtete von einer erfreulichen Resonanz auf die Anfragen bei Praxen sowie Apotheken zum Thema Barrierefreiheit. Die Auswertung der Rückmeldungen soll auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht werden, so Andreas Rohr von der Verwaltung. Die Informationen werden auch in Papierform im Bürgerbüro ausgelegt. Nächstes Ziel ist eine Befragung der Haßlocher Gastronomie zu diesem Thema. Die Teilnehmer waren sich darin einig, dass mancher Wunsch nach Barrierefreiheit zum Beispiel an baulichen Vorgaben oder auch am Kostenaufwand scheitern könnte. Bevor konkrete Ergebnisse vorliegen, sei eine Diskussion über Kostenzuschüsse verfrüht, gab Rohr zu bedenken.

Franz Krätschmer wies darauf hin, dass Arztpraxen verpflichtet seien, Behindertenparkplätze auszuweisen beziehungsweise müssten solche Parkplätze im Umfeld von Praxen im öffentlichen Verkehrsraum geschaffen werden. Vorschläge und Anregungen von Bürgern zum Abbau von Barrieren für Behinderte würden grundsätzlich aufgenommen und auf ihre Umsetzungsmöglichkeit geprüft, so Rohr. Niemand solle sich scheuen, Kontakt mit der Gemeindeverwaltung oder direkt mit Robert Fath (behindertenbeauftagter@hassloch.de) aufzunehmen. Die Gemeinde sei auf Mitwirkung angewiesen.

Ein interessantes Projekt stellte Maurice Zamora vors. Der Student an der Hochschule Worms arbeitet an seiner Bachelorarbeit zu „Tourismus und Travelmanagement“. Leidvolle Erfahrungen habe seine Mutter als Rollstuhlfahrerin auf Urlaubsreisen gemacht, weil Angaben von Hotels zur behindertengerechten Ausstattung von Zimmern oder Bädern oft nicht der Realität entsprächen. Deshalb will Zamora ein Buchungsportal insbesondere für Rollstuhlfahrer entwickeln, über das eine zuverlässige Reisebuchung möglich sein soll.