Warum eine Neustadterin erst lange auf eine Ausweis-Verlängerung warten muss und dann doch von einer Ausnahme profitiert.

Als Ingrid Lueb mit der RHEINPFALZ telefoniert, hat sie sich schon wieder beruhigt, sagt die Neustadterin. Und erzählt ihre Geschichte dann trotzdem. Ihr Behinderten-Parkausweis sei im Dezember abgelaufen. Seither bemühe sie sich um eine Verlängerung des Dokuments, „damit ich mit meiner Tochter, wenn sie mich besucht, Ausflüge machen kann, und wir in der Stadt parken können“. Doch seit Januar habe sie oft bei der Stadt angerufen, „aber nie jemanden erreicht“.

Daher sei eine Betreuerin aus der Nachbarschaftshilfe persönlich aufs Amt und habe sich dann ebenfalls im Behördendschungel verlaufen. Die Betreuerin sei donnerstags da gewesen, habe aber vor Ort den Ausweis nicht verlängern können. „Weil sie keinen Termin hatte.“ Den könne man nur telefonisch vereinbaren, habe man der Betreuerin erzählt, so Lueb. Die erklärte dann, dass es ja genau daran hapere, man erreiche niemanden weswegen sie ja nun persönlich da sein. Kurzum: An dem Tag kam man zu keinem Ergebnis. Was Ingrid Lueb mächtig ärgerte: „Es soll doch alles einfacher werden mit der Verwaltung, doch es wird immer schlimmer.“

Unterschiedliche Modelle

Also Nachfrage bei der Pressestelle, was da denn los war oder nicht funktioniert hat. Nach ein paar Tagen die erlösende Info: „Der Ausweis wurde verlängert.“ Eine ehrenamtliche Helferin von Ingrid Lueb habe das auf dem Amt in der Hindenburgstraße erledigt. „Sie hatte vorab mit den Kollegen dort einen Termin vereinbart, was eigentlich sonst nicht gemacht wird.“

Kurios: War es nicht vorher um Probleme bei der Terminvereinbarungen gegangen? Genau das ist das Komplizierte an dem Fall. Die Einsatzleitstelle der Verkehrsüberwachung kümmert sich um die Verlängerung der Behindertenausweise. Sie ist aber noch nicht ans Terminsystem der Stadtverwaltung angebunden, weswegen es dort Öffnungszeiten gibt für den Publikumsverkehr. Ganz schön schwierig, im Behördendschungel den Durchblick zu behalten. Dazu die Pressestelle: „Uns ist bewusst, dass die unterschiedlichen Öffnungszeiten mit und ohne Terminsystem in der Gesamtbetrachtung zu Verwirrung führen können. Wir sind aktuell in der Planung eines neuen Terminsystems, welche die unterschiedlichen Anforderungen an die Öffnungszeiten der unterschiedlichen Bereiche besser managen kann.“