Die Gemeinde Niederkirchen will an den drei Ortseingängen von Deidesheim, Friedelsheim und Meckenheim kommend Begrüßungsschilder aufstellen. Es soll auch eine Wechselbeschilderung möglich sein, beispielsweise für Hinweise zu Festen. Die Eldorado Designagentur, Dirk Klein aus Niederkirchen, hat dazu verschiedene Varianten erarbeitet. Sie werden im Bauausschuss vorgestellt, am Mittwoch, 14. Juni, 19.30 Uhr, im Chrysostomushof-Hof (Hauptstraße 74).