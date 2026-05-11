Das Gesundheits- und Begegnungszentrum existiert bisher weitgehend auf Papier. Die Voraussetzungen fürs Gelingen sind gleichwohl gut.

Es ist eine lange Liste von Ideen, die die Verantwortlichen des Rotkreuzstifts präsentiert haben, um aus dem Neustadter Altenheim auch ein Gesundheits- und Begegnungszentrum zu machen. Offen ist freilich noch, was davon wirklich umgesetzt wird und ob der Plan, das Heim in das Quartier richtig zu integrieren, auch gelingt. Die Voraussetzungen sind indes gut, denn der Bedarf ist da. Die Bürgerbeteiligung für das Förderprogramm „Soziale Stadt“ hat gezeigt, dass vielen Menschen eine konsumfreie Begegnungsstätte fehlt. In diese Lücke könnte das Rotkreuzstift stoßen. Gezeigt hat sich zudem, dass die Menschen sich für ihr Viertel interessieren, sich an möglichen Fortschritten gerne beteiligen. Das Rotkreuzstift könnte also tatsächlich zu einem wichtigen Anlaufpunkt werden, zumindest für die älteren Menschen im Quartier.