Wie kann der Begegnungsverkehr im Breitenweg in Mußbach so entschärft werden, dass die Autos nicht mehr auf den Bürgersteig ausweichen? Der Mußbacher Ortsbeirat hat dazu am Mittwochabend beim Ortstermin die Stadtverwaltung um einen Vorschlag gebeten. Der wurde dem Gremium auch zugesagt, berichtete Ortsvorsteher Dirk Herber am Donnerstag der RHEINPFALZ. In der Juni-Sitzung soll eine Lösung präsentiert werden. Denkbar seien kleinere Warnbaken, die beim Überfahren umklappen. Ein Antrag der Grünen, ein absolutes Halteverbot einzurichten, wurde abgelehnt. Laut Herber war die Mehrheit des Ortsbeirats der Meinung, dass die Straße dann zur Rennstrecke würde.