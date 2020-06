Über 60 Prozent der Bürger sagen „Nein“ zur Entwurfsplanung zum Neubau des Badeparks. Rund zwei Wochen hatten 18.074 Stimmberechtigte – alle Einwohner ab 16 Jahren mit Erstwohnsitz in Haßloch – die Möglichkeit, ein Votum abzugeben. Insgesamt haben 7.741 Bürger ihre Stimme abgegeben, was einer Beteiligung von 42,82 Prozent entspricht. Nicht zugelassen wurden 1683 Stimmzettel (21,74 Prozent), laut Pressesprecher Marcel Roßmann hatten die Teilnehmer in diesen Fällen die Formalien für die Stimmabgabe trotz einem ausführlichen Erklärungsblatt zur richtigen Stimmabgabe nicht eingehalten. Zugelassen wurden dagegen 6058 Stimmzettel, davon waren 29 ungültig (doppelt oder keine Option angekreuzt). Mit „Ja“ haben 2362 Personen (39,18 Prozent) gestimmt, 3667 Personen (60,82 Prozent) lehnen die dagegen die aktuelle Entwurfsplanung ab. Das Ergebnis der Befragung wird in der Gemeinderatssitzung am 1. Juli diskutiert. Optional konnten die Teilnehmer der Befragung Anmerkungen zu der vorliegenden Entwurfsplanung machen. Ob und wie diese jetzt ausgewertet werden, darüber soll laut Roßmann ebenfalls der Gemeinderat entscheiden.