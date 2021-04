Gerald Staudenmaier, Chefarzt und Beckenboden-Spezialist am Marienhaus-Klinikum Hetzelstift, informiert am kommenden Mittwoch, 11 Uhr, über Hilfe bei Beschwerden im Bereich des Beckenbodens in einem Kurzvortrag über die Videoplattform Zoom. Senkungsbeschwerden und Urinverlust betreffen laut Staudenmaier alle Geschlechter – und das nicht erst im hohen Alter. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Der Link ist auf der Startseite der Homepage www.hetzelstift.de zu finden. Fragen zur Technik unter Telefon 06321/859-3001 oder 06321/859-8030.