Jetzt kann die geplante Bebauung am Mußbacher Bahnhof wirklich starten: Die noch fehlenden Unterschriften der VR Bank Mittelhaardt liegen nun vor. Folglich hat der Stadtrat die im Dezember verschobenen Beschlüsse zum Bebauungsplan und zum städtebaulichen Vertrag am Donnerstagabend gefasst. Die VR Bank will als Investor auf dem Areal Wohnraum schaffen und Arztpraxen ansiedeln. Demnächst sollen die Rodungsarbeiten starten. Bis Ende 2023 soll alles fertig sein.