Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Robert Fath ist neuer ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter in Haßloch. Der Austausch mit anderen ist dem 54-Jährigen, der selbst im Rollstuhl sitzt, wichtig. Was er verbessern will und wo er selbst angefangen hat dazuzulernen.

Er hat sich sofort eine separate Büro-Telefonnummer eingerichtet. Erreichbarkeit ist Robert Fath besonders wichtig, und das gilt auch für die Wege im Ort: „Jeder soll, ohne erst lang überlegen