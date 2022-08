Der VBC Haßloch feiert nach der zweijährigen Corona-Pause am Freitag, 2. September, seine Beachnight in der Sandarena am Sandbuckel. Neben dem Sport gibt es Musik, Cocktails und Speisen.

Maximal 100 Zweier-Teams können sich bis zum Veranstaltungstag, 19 Uhr, einschreiben. Gespielt wird allerdings mit vier Sportlern auf jeder Seite, daher erhält jedes Duo ein weiteres Duo zugelost. Nach jedem Match werden die Viererteams erneut ausgelost und somit neu zusammengewürfelt.

Es siegt das Duo, das die meisten Punkte holt. Als Teams können sich gemischte Doppel, Männer- oder Frauenduos anmelden. Gestartet wird um 19.15 Uhr, das letzte Match ist für 23 Uhr geplant.

Kontakt

Teilnahmegebühr: pro Person fünf Euro. Infos im Internet: vbc-hassloch.de.