In der Hauptstraße 118 eröffnet ab dem verkaufsoffenen Sonntag, 6. Oktober, ein neuer Popup-Store. Das Besondere: Das Schuhlabel „be free“ ist als Geschäft-im-Geschäft in den hinteren zwei Räumen des Weltherz-Ladens zu finden. Sitz des 2015 gegründeten Unternehmens ist in Haßloch, wo Produktmanager und Designer Paul Bernsdorf seit acht Jahren lebt. Gefertigt werden die Schuhe in Indien, in der Schuhfabrik des Vaters von „be free“-Geschäftspartner Omar Ahmed. Am verkaufsoffenen Sonntag kündigt Bernsdorf eine kleine Veranstaltung im Laden von 13 bis 18 Uhr an. Es locken ein Rabatt von zehn Prozent auf alle Schuhe sowie Live-Musik von „Yesterdays Gone“. Außerdem wird Bernsdorf persönlich vor Ort für Fragen zur Verfügung stehen, etwa zur Schuhherstellung, Qualitätsmerkmalen, Schuhpflege sowie zu Lieferketten und Nachhaltigkeit der „be free“-Produkte. Zudem will er Videos für den Instagram-Kanal @befreestuff seiner Marke drehen.