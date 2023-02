Wie geht es nächstes Schuljahr weiter? Wer sich das fragt, ist beim Infoabend der Berufsbildenden Schule (BBS) Neustadt richtig. Er findet am Montag, 27. Februar, von 16 bis 19 Uhr in der BBS, Robert-Scholz-Straße 30/36, statt. Dort informieren Lehrkräfte zu den Bildungsgängen an der Schule, die unter anderem als (höhere) Berufsfachschule, berufliches Gymnasium, Berufsoberschule sowie Fachschule Möglichkeiten bietet. Außerdem gibt es individuelle Tipps für den richtigen Weg und verschiedene Abschlussmöglichkeiten. Anmeldeschluss für das neue Schuljahr 2023/24 ist der 1. März. Mehr Infos: www.bbs-nw.de