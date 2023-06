Die aus Neustadt kommenden rheinland-pfälzischen Landessieger des Schülerwettbewerbs Junior.ING haben mit ihrem Brücken-Modell auch beim Bundesentscheid in Berlin überzeuge. Luca Müller und Ruben Lind von der Berufsbildenden Schule (BBS) Neustadt wurden für ihr Modell „Atlas Brücke“ mit dem dritten Platz in der Altersklassen II geehrt. Nach ihrem Sieg beim Landeswettbewerb in Rheinland-Pfalz durften sich die Schüler mit den Gewinnern aus 14 anderen Bundesländern messen und wurden nun bei der Bundespreisverleihung in Berlin ausgezeichnet.

Unter dem Motto „Brücken schlagen“ sollten die Teilnehmer eine Rad- und Fußwegbrücke entwerfen. Bedingung war, dass die Brücke ein Gewicht von 500 Gramm in der Brückenmitte standhalten musste. Eine dreiköpfige Expertenjury prüfte die Modelle auf Funktionalität. Bei der „Atlas Brücke“ lobte die Jury neben der sehr gelungenen Namensgebung für die Form (Schultern des Atlas), auch die Schlankheit des Querschnitts und die Materialeffizienz sowie die Idee und Verarbeitung der Abspannung im Auflager.

Das Modell von Luca Müller und Ruben Lind wurde auch für seine voll funktionstüchtige Unterspannung, die sehr gute Verarbeitung und das minimalistisch zeitgemäße Denken der Erbauer geehrt.