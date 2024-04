Gleich zweimal war die Feuerwehr am Donnerstag an der Berufsbildenden Schule (BBS) in der Robert-Stolz-Straße gefordert: Nach eigenen Angaben wurde die Wehr gegen 17.20 Uhr erstmals alarmiert, weil die automatische Brandmeldeanlage der Schule ausgelöst wurde. 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Rettungsdienst und Polizei rückten aus, konnten vor Ort aber keine Ursache für den Alarm ausmachen. Kaum war die Wehr wieder eingerückt, ging gegen 18.35 Uhr wieder Alarm an der BBS los. Diesmal eilten 24 Wehrleute und der Rettungsdienst in die Robert-Stolz-Straße, wieder gab es keinen ersichtlichen Grund für den Alarm. Der Einsatzleiter und das Hausmeisterteam der Schule kontaktierten daraufhin die Servicefirma, die einen Techniker mit der Suche des Fehlers beauftragte.