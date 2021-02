Wer durch die Lachen-Speyerdorfer Pestalozzistraße fährt, dem ist es vielleicht schon aufgefallen: Der Herbstwagen auf der kleinen Grünfläche an der Kreuzung Pestalozzistraße/Friedhofstraße steht derzeit hinter einem Bauzaun.

Der Grund: Die Wagenräder wurden witterungsbedingt brüchig. Deshalb holte sich Günter Freytag von den Hammpetern Rat bei Helmut Theobald, um den Wagen wieder sicher zu machen. „Er meinte, das sei sehr schwierig, weil es kein geeignetes getrocknetes Holz dafür gibt“, so Freytag. Die runden Hölzer für ein Wagenrad seien aus Buchenholz gefertigt, die Speichen aus Eiche. Daher sei er auf der Suche nach Ersatzrädern. Diese sollen dann, sobald Corona es zulasse, gemeinsam mit den Hammpetern ausgetauscht werden, um den Wagen so wieder in Schuss zu bringen.

Freytag möchte sich bei Ortsvorsteher Claus Schick bedanken, der, nachdem er von einem Anwohner auf den Zustand des Wagens angesprochen worden sei, bei der Firma Kloy Bau einen Bausicherheitszaun abgeholt und mit dem Gemeindearbeiter angebracht habe.