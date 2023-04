Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Obwohl der Kriegergarten in Neustadt längst wieder geöffnet ist, stehen noch immer Bauzäune vor den angrenzenden Gartentoren der Anwohner. Zu deren Ärger. Die Stadt hat dafür ihre Gründe. Und will dennoch einlenken.

Immer wieder ist zu beobachten, dass es Autofahrer in der Villenstraße in Neustadt – eine Fahrradstraße, in der Autos nicht schneller als 30 Stundenkilometer fahren dürfen