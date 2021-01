Es sind vor allem Bauvorhaben, die die Geinsheimer in diesem Jahr beschäftigen – unter anderem mit Orten zum Verweilen. Einer davon ist der Kirchenvorplatz, über den es Neues zu berichten gibt.

Die Geinsheimer haben sich für dieses Jahr einiges vorgenommen, sagt Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann. Eines der größten Projekte wird der neue beziehungsweise umgestaltete Kirchenvorplatz sein, der Teil des neuen Dorfmittelpunkts werden soll. Nachdem sich der Ortsbeirat in der Sitzung im Dezember mehrheitlich für einen Entwurf entschieden hat, wurde er der städtischen Abteilung Denkmalschutz und dem Bischöflichen Denkmalamt des Bistums in Speyer vorgelegt.

Von beiden Seiten kam nun, nach einem Treffen mit Vertretern der Stadtverwaltung und des Bischöflichen Denkmalamts vor Ort, grünes Licht für die Pläne: Laut Kaufmann wird alles so genehmigt wie vom Ortsbeirat beschlossen. Nun werde ein Architekt beauftragt. In einer Online-Sitzung mit ihm, Kaufmann und Konstantin Boltenhagen, Abteilungsleiter Tiefbau bei der Stadt, soll das weitere Vorgehen besprochen werden. „Alle Geinsheimer werden zudem über einen Flyer über das Vorhaben informiert“, so Kaufmann.

Hoffen auf Neubaugebiet

Auch das Neubaugebiet Schmittenäcker beschäftigt die Geinsheimer weiterhin. „Wir hoffen auf eine positive Entwicklung und dass sich dort schon bald etwas tut“, sagt Kaufmann. Das Gleiche gelte für das noch offene Bauvorhaben beim ehemaligen Gäuhof in der Ortsmitte, für das Kaufmann sich einen passenden Besitzer wünscht. Nach dem Abriss im Februar 2019 sei dort nicht wirklich etwas passiert.

Darüber hinaus gibt es bereits laufende Projekte, die in diesem Jahr weitergeführt oder vollendet werden, etwa der Verweilplatz im Wingert. Dort sollen noch weitere Sitzgelegenheiten geschaffen werden. Außerdem wird aus Eichenbalken eine Pergola gebaut, die – gestaltet mit einem begrünten „Dach“ aus Pflanzen – den Besuchern zukünftig Schatten spenden soll. Auch weitere Arbeiten am Insektenhotel sind geplant.

Weitere Projekte

Im Februar wird eine künstlerisch gestaltete Metallstele über die Halterung für den Tannenbaum vor der Ortsverwaltung montiert. Diese ist mit verschiedenen Motiven versehen und nachts beleuchtet. Damit ersparen sich die Geinsheimer künftig Arbeit, denn der einst aufwendige Auf- und Abbau der Baumhalterung fällt somit weg.

Außerdem steht in diesem Jahr der Einbau einer neuen Theke in der Festhalle an. Und der Fußweg zum Wasgau hin wird erschlossen, da dieser auf einem kleinen Teil noch nicht gepflastert ist. Und, so verspricht Kaufmann: Weitere Projekte, um das Dorf zu verschönern, wird auch dieses Jahr der noch junge Verein „Goise blüht auf“ tatkräftig und finanziell unterstützen.