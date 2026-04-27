In Deutschland sollen mehr Wohnungen gebaut werden. Dafür gibt es den Bauturbo. Doch wie kann er vor Ort umgesetzt werden? Die Stadt hat dazu klare Spielregeln erarbeitet.

Seit Ende Oktober gilt der Bauturbo in Deutschland. Die Sonderregelung soll den Wohnungsbau dadurch beschleunigen, dass Gemeinden schneller über Bauanträge entscheiden können, ohne immer die Bebauungspläne ändern zu müssen. Das Gesetzespaket zielt auf den Bau, die Erweiterung und die Umnutzung von Wohngebäuden ab. Befristet ist der Bauturbo bis 2030. Eine Genehmigung soll innerhalb von drei Monaten erfolgen.

Die Aufgabe hat die Neustadter Stadtverwaltung intensiv beschäftigt. Nachdem sie im Dezember im Bauausschuss erste Einblicke in ihre Überlegungen gegeben hatte, wie vor Ort mit dem Bauturbo umgegangen werden soll, hat sie nun ihre Spielregeln vorgestellt – und im Bauausschuss jede Menge Lob für den Kriterienkatalog bekommen. Carmen Wunn, Abteilungsleiterin Stadtplanung, erläuterte am Donnerstagabend, dass es um die Schaffung von Wohnraum gehen müsse. Berücksichtigt werden sollen insbesondere kleinere Vorhaben. Denn dafür immer Bebauungspläne ändern zu müssen, sei aufwendig und langwierig. Trotz der vom Gesetzgeber vorgegebenen Dreimonatsfrist solle die Planungshoheit auf jeden Fall bei der Stadt bleiben. Grundsätzlich soll der Bauausschuss das politische Gremium bleiben, in dem beraten und entschieden wird.

„Keine Scheibchentaktik“

Die Stadtverwaltung hat Leitlinien erarbeitet, mit denen geklärt wird, welche Anforderungen in Neustadt an Bauturbo-Antragsteller gestellt werden und wann die Verwaltung eigenständig über Anfragen entscheiden kann („Geschäft der laufenden Verwaltung“). Dies zielt etwa auf Fälle, die abgelehnt werden, weil die städtischen Vorgaben nicht erfüllt worden sind. Drei zentrale Kriterien sind laut Carmen Wunn ausschlaggebend. Unter dem Stichwort Verfahren wird betont, dass sich ein Antrag auf Wohnungsbau beziehen müsse. Ein Antragsteller müsse im Vorfeld mit der Stadt Anforderungen zu Lärm, Verkehr, Entwässerung geklärt haben, ehe das Anliegen bearbeitet wird. Es darf sich zudem nicht um einen Antrag handeln, der in ähnlicher Form kurz zuvor bereits abgelehnt worden war. „Es soll keine Scheibchentaktik möglich sein“, so Wunn.

Das zweite Stichwort lautet Qualität. Hierzu erläuterte Wunn, dass ein Antrag die Ziele der Neustadter Bauleitplanung erfüllen müsse. Zudem müsse die Erschließung schon vorhanden sein und sich die Anfrage auf ein Wohn- oder Mischgebiet beziehen. Anfragen für Gewerbegebiete seien nicht gewünscht, denn man wolle keine schleichenden Umnutzungen. Es soll bei den angefragten Projekten möglichst wenig versiegelt werden. Zudem ziele man vor allem auf Innenbereiche und wolle ein Aufweichen von Ortsrändern vermeiden.

Zwischenbilanz am Jahresende

Das dritte Stichwort lautet Maß. Darunter versteht die Verwaltung Angaben zum Bauvorhaben. Erlaubt werden sollen Aufstockungen: ein eingeschossiger Bau wird um ein zweites Vollgeschoss ergänzt, maßvolle Anbauten zur Ergänzung von Wohnraum (Anbauten für ein Kinderzimmer oder ähnliches) sowie die Umnutzung von Nebengebäuden wie Scheunen als Wohnraum. Für diese Punkte hält sich die Verwaltung ebenfalls vor, eigenständig zu entscheiden („Geschäft der laufenden Verwaltung“), also den Bauausschuss nicht damit zu befassen.

Claus Schick (SPD) lobte die Bedingungen, warb aber dafür, „dass wir als Ausschuss weiter ein Auge drauf haben“. Baudezernent Bernhard Adams (parteilos) sicherte zu, zum Jahresende Erfahrungswerte vorzustellen und im Ausschuss zu beraten. Er wolle aber nicht alle Anfragen im Ausschuss vorstellen. Friderike Graebert (Grüne) lobte die Kriterien deshalb, weil nun klar dokumentiert sei, welche Anforderungen die Stadt habe und wann abgelehnt werde. Christoph Bachtler (FWG) sprach von „sehr guten Vorgaben“, um den Bauturbo bewältigen zu können. Clemens Stahler (CDU) lobte den Ansatz, da er ein Stück Bürokratieabbau bedeute. Steffen Christmann (FDP) lobte ebenfalls, hielt die Bilanz in ein paar Monaten aber für sehr wichtig, um bei Bedarf nachbessern zu können.

Der Bauausschuss hat die Leitlinien einstimmig abgesegnet und dem Stadtrat für seine Sitzung am Dienstagabend ebenfalls die Zustimmung empfohlen.