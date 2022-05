In Neidenfels wird am Samstag, 21. Mai, auf dem Bürgerplatz eine Baustellenparty gefeiert. Da von Freitag, 19. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, die B 39 im Bereich der Ortseinfahrt aus Richtung Neustadt wegen Arbeiten an dem Rad- und Gehweg, der dort gebaut wird, gesperrt ist, können die Neidenfelser nur in Richtung Lambrecht und Neustadt fahren, wenn sie große Umwege in Kauf nehmen. „Wir machen das beste aus der Situation und feiern eine Baustellenparty“, so Bürgermeisterin Sybille Höchel (CDU).