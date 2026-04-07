Eine Geländeführung zur Landesgartenschau wird am Mittwoch, 20. Mai, in Neustadt angeboten. Beginn ist um 16 Uhr an der Geschäftsstelle in der Roßlaufstraße 20. Die Führung dauert etwa 90 Minuten und ist kostenfrei.

Bei dem Rundgang erhalten die Teilnehmer Einblicke in die Planungen und den aktuellen Stand der Bauarbeiten. Fachleute aus dem Projektteam erläutern Ziele, Maßnahmen und Hintergründe der einzelnen Bauphasen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt. Fragen können während der Führung direkt an die Verantwortlichen gestellt werden.

Treffpunkt ist die Geschäftsstelle in der Roßlaufstraße. Parkmöglichkeiten gibt es in der Nähe an der Bahnhaltestelle Böbig. Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung werden empfohlen. Anmelden kann man sich per E-Mail an info-lgs@neustadt.eu.