Stellen Sie sich vor, Ihre Straße wird neu gemacht – und Sie kommen über Monate kaum noch an Ihr Haus. Auch Post und Krankenwagen schauen in die Röhre. So geht es knapp 50 Haushalten im Afrikaviertel. Die Baustelle ist extrem problematisch, sorgt für Frust und wird sogar den Stadtrat beschäftigen.

Seit einem Jahr lebt ein Teil der Bürger in der Humboldtstraße auf einer Großbaustelle. Jetzt werden von den Bauarbeiten 47 Haushalte in Humboldtstraße, Julius-Wilde-Straße