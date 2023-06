Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die von einer Großbaustelle betroffenen Anwohner im Afrikaviertel lassen nicht locker. Bei einer Demo am Montagmittag übten sie scharfe Kritik an den Zuständen rund um die Humboldtstraße und am Verhalten der Verwaltung.

„Das sind keine Einschränkungen, das ist unmenschlich“, klagt ein Bürger: Anwohner von Humboldtstraße, Julius-Wilde-Straße und der Straße Am Waldrand im Afrikaviertel sind sauer. Schuld daran ist die Großbaustelle vor ihrer Haustür.