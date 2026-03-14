Der Zeitpunkt der Vollsperrung des Hornbach-Kreisels in Neustadt hat viele überrascht. Man kann die Sache aber von zwei Seiten sehen.

Wenn eine Mannschaft bei einem Fußballspiel kurz vor der Halbzeit ein Gegentor bekommt, sprechen Kommentatoren, Trainer und Spieler gern vom „psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt“. Einen psychologisch ungünstigen Zeitpunkt erwischte auch der Landesbetrieb Mobilität (LBM) aus Speyer, als er am Freitag vergangener Woche verkündete, dass die Arbeiten am Hornbach-Kreisel dessen Vollsperrung ab 13. März erforderten. Denn da fieberte gerade ein Großteil Neustadts der erwarteten Bekanntgabe des Termins fürs Gimmeldinger Mandelblütenfest entgegen. Und eine Sperrung des Hornbach-Kreisels erschwert nun mal die Anfahrt zum Weinstraßenzentrum, von wo ein Shuttle zum Fest fährt.

Auch die Stadtverwaltung zeigte sich in einer ersten Reaktion verdattert. Es hieß, man habe mit einem späteren Termin für den Beginn der letzten Bauphase am Kreisverkehr gerechnet – und nicht ausgerechnet zum Start des Fests in Gimmeldingen. Da stellte sich natürlich die Frage, ob es beim LBM keine Mandelblütenfans gibt, die das Fest auf dem Schirm hatten. Ganz unplausibel wäre das nicht, wird der Jahrestakt in der Domstadt doch eher von Brezel- und Altstadtfest vorgegeben. Doch so war es nicht.

Bei Fazit an Christoph Daum denken

Der Termin war nicht nur mit der Stadt abgesprochen, sondern von der Verwaltung sogar gewünscht, was zunächst aber nicht alle Stellen dort wussten. Wem der Gedanke kommt, dass man am Ende vielleicht sogar bei der Stadt das Mandelblütenfest vergessen hatte, der irrt aber auch. Vielmehr drängte man bei der Verwaltung darauf, die Baustelle an dieser für Neustadt so neuralgischen Stelle so schnell wie möglich abzuschließen. Auch dafür gibt es gute Gründe. Zunächst einmal reduziert es natürlich generell die Belastung für Pendler und andere Verkehrsteilnehmer, wenn bald wieder freie Fahrt herrscht. Auch die Gewerbetreibenden im Weinstraßenzentrum dürften dann aufatmen. Hinzu kommt, dass die Stadt hofft, dass die Bauarbeiten bis zum 12. April abgeschlossen sein werden. Der dann geplante verkaufsoffene Sonntag ist ja auch für das Weinstraßenzentrum wichtig.

Der Nachteil: Wer seinen Wagen an diesem oder nächsten Wochenende am Weinstraßenzentrum parken will, um von dort nach Gimmeldingen zum Mandelblütenfest zu gelangen, der muss eben einen Umweg in Kauf nehmen. Die Stadt zeigt sich dabei zuversichtlich, dass die Ausweichstrecken den Verkehr aufnehmen können. Aber was will sie auch anderes sagen?

Bei einem Fazit ließe sich an den legendären Fußballtrainer Christoph Daum denken, der im Sommer 2024 an Lungenkrebs starb. Daum sprach einst nach einem Spiel auch davon, dass das Gegentor für seine Mannschaft zum „psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt“ gefallen sei. Er schob dann indes eine schlaue Bemerkung hinterher: „Aber man muss an dieser Stelle auch einmal die Frage stellen, ob es Gegentore gibt, die zu einem psychologisch günstigen Zeitpunkt fallen.“ In diesem Sinne lässt sich sagen: Auch für Baustellen gibt es meist keine wirklich günstige Zeit.