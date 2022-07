Wegen Kanalanschlussarbeiten muss die Speyerdorfer Straße in Höhe der Hausnummer 2 (Neubauten am Bahnübergang) von Montag, 4. Juli, bis Freitag, 15. Juli, stadteinwärts voll gesperrt werden. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Aufgrund des Bahnübergangs sei dort keine Ampellösung möglich, das Rückstaus vermieden werden müssten. Daher sei die Vollsperrung stadteinwärts in dem Bereich die einzige Option. Umfahren werden kann der Bereich laut Verwaltung entweder über die Chemnitzer Straße am Impfzentrum vorbei Richtung Dehner Garten-Center und weiter über die B39 am Hauptfriedhof vorbei in die Innenstadt. Oder von Osten kommend vor dem Bahnübergang rechts über die Schlachthofstraße an den Stadtwerken vorbei, weiter über die Spitalbachstraße zurück zur Landauer Straße. Die Umleitungen werden ausgeschildert.