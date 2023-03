Laut Stadtverwaltung missachten zahlreiche Autofahrer die aktuelle Sperrung der Talstraße zwischen Fröbel- und Gipserstraße. Es existiere „eine großräumige Umleitungsbeschilderung“, die Sperrung in Höhe der Luisenstraße mit dem Hinweis „Anlieger bis Baustelle frei“ werde dennoch ignoriert. Dies führt laut Stadt zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen und zu einem Rückstau an der Kreuzung Kohlplatz/Ludwigstraße B38. Diese Verkehrssituation behindere zudem die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die diesen Weg benötigten, um im Einsatzfall die Hauptfeuerwache zu erreichen. „Hierdurch kann die gesetzlich geforderte Einsatzgrundzeit von acht Minuten nach der Alarmierung oft nur schwer eingehalten werden“, teilt die Verwaltung mit. Dieser Zustand könne seitens der Feuerwehr und der Stadtverwaltung nicht länger vertreten werden, da es um Leib und Leben gehe. Als Folge wird ab Mittwoch, 8. März, die Talstraße in Höhe der Volksbadstraße voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden von der Tal- über die Volksbadstraße zurückgeleitet. Im Bereich der Innenstadt werden Autofahrer gebeten, die Umleitung über die Exterstraße/Karl-Helfferich-Straße zu nutzen. „Wir sehen keine Alternative zu dieser Maßnahme“, teilt die Stadt mit und kündigt zusätzliche Verkehrskontrollen an.