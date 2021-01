In der Talstraße (B39) zwischen Rotkreuzstraße und Quellenstraße geht es in die Endphase des sechsten und letzten Bauabschnitts. Derzeit wird alles vorbereitet, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Dazu läuft der Verkehr ab Freitag, 29. Januar, wieder einspurig, was über eine Ampel geregelt wird. Weil die Bahn zeitgleich ihre Lärmschutzwände erstellt, steht die Ampel aus Richtung Lambrecht bereits vor der Bahnüberführung.

Im letzten Bauabschnitt wird laut Stadt der Asphalt abgetragen, es werden Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt sowie Geh- und Radwege hergestellt. Quellen- und Saarlandstraße müssen, weil sie in dem Bereich in die Talstraße einmünden, komplett gesperrt werden. Nach derzeitigem Stand sollen die Arbeiten voraussichtlich bis Ende April abgeschlossen sein.