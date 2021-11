Die Stadtwerke Neustadt starten in Kooperation mit der Pfalzwerke AG ein Bauprojekt in Hambach und Diedesfeld. Es werden 20.000-Volt-Kabelsysteme verlegt. Dadurch soll die Stromversorgung sichergestellt werden. Die Bauarbeiten beginnen bereits am Montag und sollen bis Ende März abgeschlossen werden. Nach Angaben der Stadtwerke wird das Projekt in zwei Abschnitte unterteilt. Los geht ein der Dammstraße – dort geht es bis in den Bereich Diedesfelder Weg. Danach ist die Verbindung zwischen Hambach und Diedesfeld ab dem Kreuzungsbereich Mittelhambacher Straße bis hinüber zur Hohe-Loog-Straße an der Reihe. Die Arbeiten werden zu großen Teilen in offener Bauweise ausgeführt. Somit können die betroffenen Bereiche nicht wie gewohnt genutzt werden und Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen. „Der Rad- und Fußgängerverkehr kann unter Einschränkungen aber gewährleistet werden“, versichern die Stadtwerke. Die Zufahrt bis zur Baustelle sei immer möglich. Außerdem sei gewährleistet, dass auch Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte trotz der Arbeiten die Strecken nutzen können.