In der Stiftstraße in Höhe des Eingangs zum Marienhaus Klinikum Hetzelstift sowie am dortigen Zebrastreifen stehen ab Mittwoch, 3. Juli, Bauarbeiten an. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. In diesem Bereich wird zum einen der Bürgersteig auf Straßenniveau abgesenkt und zum anderen werden Blindenstreifen eingebaut. Die rund zweiwöchigen Arbeiten ziehen nach Angaben der Stadt Halteverbote nach sich, zudem sei aufgrund der Bauarbeiten mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.