Am Montag kontrollierte die Polizei zwischen 16.30 und 17.30 Uhr das Durchfahrtsverbot in der Verlängerung der Adolf-Kolping-Straße in Höhe des dortigen Tierheims. Hintergrund der Kontrolle war, dass seit der Einrichtung der Baustelle in der Branchweilerhofstraße am 14. September Verkehrsteilnehmer diese über das Feld umfahren, dort aber lediglich Anliegerverkehr gestattet ist. Insgesamt wurden neun Fahrzeugführer festgestellt, die verbotswidrig auf dem Feldweg unterwegs waren. Die Ordnungswidrigkeit wurde mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 20 Euro geahndet. Planmäßiges Ende der Baumaßnahme ist der 11. Dezember. Danach soll die zurzeit geltende Einbahnstraßenregelung wieder aufgehoben werden. Gegen diese hatten bei vergangenen Kontrollen der Beamten bereits 90 Autofahrer verstoßen und entsprechende Verwarnungen kassiert. hox