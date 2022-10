Anwohner und Pendler warten auf die Mitte September von der Stadt angekündigte Freigabe Kreuzung zur Villenstraße im Bereich der Großbaustelle Haardter Straße. Laut einer Sprecherin der Stadtverwaltung hat sich diese verzögert, da noch eine Kabelanbindung durch die Stadtwerke erforderlich war. Da die Villenstraße während des Weinlesefestes als Umleitungsstrecke diente, konnten die Stadtwerke die Arbeiten erst diese Woche erledigen. Folglich habe sich die Freigabe der Villenstraße rund um den Rosengarten verzögert. Allerdings sei diese Zeit genutzt worden, um den Gehweg in der Haardter Straße Richtung GDA-Wohnstift fertigzustellen. Damit könnten mit Öffnung der Villenstraße dann beide Gehwege in der Haardter Straße durchgängig genutzt werden, so die Stadtsprecherin. Die Freigabe der Villenstraße soll „voraussichtlich Ende nächster/Anfang übernächster Woche“ erfolgen.