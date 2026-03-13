Zwei Nächte und einen Tag lang wird der Bahnübergang im Kirrweilerer Ortsteil Bordmühle wegen einer Baustelle gesperrt. Das hat das ausführende Bauunternehmen mitgeteilt. Demnach handelt es sich um Gleisbauarbeiten im Auftrag der Firma DB Infrago. Der Bahnübergang an der Hauptstraße direkt beim Bahnhof Maikammer-Kirrweiler werde im Zeitraum von Montag, 23. März, 22 Uhr bis Mittwoch, 25. März, 6.30 Uhr nicht befahrbar sein, so das Bauunternehmen. Eine Umleitung über Edenkoben und Venningen werde ausgeschildert.