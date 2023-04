Gute Nachrichten für alle Pendler in Neustadt: Die Stadtwerke-Baustelle in Höhe des Strohmarktes, die seit Mittwoch für erhebliche Behinderungen sorgen, kann bereits am Samstag beendet werden. Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass die dringenden Instandsetzungsarbeiten an Gas- und Wasserversorgungsleitungen in der Maximilianstraße bis 3. Mai dauern. Wie die Stadtwerke nun mitteilen, werden die Ausführungen im Laufe des Samstags abgeschlossen sein, sodass die Straße dann freigegeben werden kann. „Wir gehen somit und nach jetzigem Stand zu 95 Prozent davon aus, dass der Berufsverkehr ab Montag wieder freie Fahrt hat“, so Geschäftsführer Holger Mück. Wegen der Schäden an den Leitungen ist die Maximilianstraße in Höhe des Strohmarktes/Ecke Friedrichstraße derzeit gesperrt. Die Umleitung erfolgt einspurig und mit einer Ampelregelung über den südlich gelegenen Parkplatz. Die Beschleunigung der Bauarbeiten sei möglich geworden, so Mück, da „rund um die Uhr mit Hochdruck in verschiedenen Schichten gearbeitet“ werde. Außerdem habe sich der Einsatz von Aufsichtspersonen und Lotsen zur Verkehrssteuerung bewährt. Für Samstag sei schon eine Firma eingeplant, die die Ampelanlage abbaut und sich um die gelben Umleitungsmarkierungen kümmert, sagt Mück.