Mit einem symbolischen ersten Spatenstich in Lindenberg ist am Donnerstag der Glasfaserausbau im Landkreis Bad Dürkheim gestartet worden, von dem vor allem bisher stark unterversorgte Bereiche profitieren. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, damit werde die Breitband-Infrastruktur „fit für die Anforderungen der Gigabit-Gesellschaft gemacht“. Die Investition sei für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes unverzichtbar. Insgesamt sollen mit dem aktuellen Förderprogramm 9000 Adressen im gesamten Kreisgebiet ausgebaut werden. Dazu gehören unter anderem 4000 Haushalte, die zurzeit über weniger als 30 Mbit pro Sekunde an Downloadgeschwindigkeit verfügen. Die Investitionssumme wird mit rund 70 Millionen Euro angegeben, davon tragen Bund und Land 45 Millionen, die Kommunen rund fünf Millionen Euro. Mehr dazu lesen Sie hier.