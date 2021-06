Auf Anfrage der CDU hat die Stadtverwaltung am Mittwochabend den Ortsbeirat Diedesfeld über den aktuellen Stand beim Thema Kita-Neubau informiert. Laut Ortsvorsteher Volker Lechner wird es in den kommenden Jahren einen zusätzlichen Bedarf von rund 40 Kita-Plätzen geben. Aktuell gibt es im Weindorf 75 Plätze. Momentan werde der Mehrbedarf über Tagesmütter und das Ausweichen etwa auf die Kita Hambach gedeckt. Mittelfristig sehe die Stadtverwaltung jedoch den Bedarf für einen Kita-Neubau für drei Gruppen. Die Stadt habe bereits Flächen für eine zweite Kita in Diedesfeld erworben. Noch offen sei, wann mit dem Bau begonnen werde. „Vor uns sind fünf andere mit der Erweiterung dran“, so Lechner.