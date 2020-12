Die Haardter Musikerinnen Jennifer Harris und Andrea Bauer gestalten am Sonntag, 13. Dezember, um 10.30 Uhr den Gottesdienst in der protestantischen Kirche in Haardt mit Auszügen aus der „Feuerwerksmusik“ von Georg Friedrich Händel mit. Außerdem sind die beiden am gleichen Tag um 17 Uhr auch maßgeblich an einer musikalischen Adventsvesper in die Kirche beteiligt, bei der sie noch von der Schauspielerin Hedda Brockmeyer, bekannt vom Hambacher „Theater in der Kurve“, unterstützt werden. Dabei gibt es französische Barockmusik von Joseph Bodin de Boismortier und Robert de Visée sowie französische Weihnachtslieder. In der Kirche finden bis zu 50 Personen Platz – unter den üblichen Hygienevorschriften (Maske, Abstand, Registrierung).