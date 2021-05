Um Baurecht für das Areal westlich des Mußbacher Bahnhofs zu bekommen, geht das notwendige Bebauungsplanverfahren in eine neue Phase: Der Stadtrat hat zugestimmt, dass der Planentwurf zum zweiten und damit letzten Mal öffentlich ausgelegt wird. Sind die dazu eingehenden Stellungnahmen abgearbeitet, steht dem Baurecht per Satzungsbeschluss kaum mehr etwas im Weg. Auf dem Gelände will die VR-Bank Mittelhaardt in Wohnungen und ein Ärztehaus investieren. 30 Prozent der Fläche gehören ihr, die restlichen 70 will die Stadt an sie verkaufen. Ende des Jahres könnte der Startschuss fallen. Auch der Stadtrat bezeichnete das Projekt als große Chance für den Neustadter Norden. Indes soll die Verwaltung die Park- und Verkehrsentwicklung im Auge behalten.